الهلال السعودي يفقد صفقته الجديدة في كأس العالم للأندية

خرج علي لاجامي، مدافع فريق النصر المنضم حديثَا إلى صفوف الهلال السعودي، من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح عبد الرحمن الخنين وكيل اللاعب لصحيفة “الرياضية” السعودية، أن عقد لاجامي مع الهلال يبدأ رسميًا في 10 سبتمبر المقبل، وهو آخر يوم في فترة الانتقالات الصيفية، ما يعني أن الزعيم سيكون قادرًا على تسجيله والمشاركة معه في المباريات بعد نهاية عقده.



وأضاف أن لاجامي سينضم خلال هذه الفترة إلى صفوف المنتخب السعودي الأول المشارك في بطولة الكونكاكاف، التي تتزامن مع مونديال الأندية.

ويوجد الهلال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة ريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، (المنافس الرابع لم يتحدد بعد استبعاد ليون).

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.