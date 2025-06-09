أحمد حسن عن تريزيجيه في مباراة باتشوكا: الفتي الذهبي

علق الإعلامي أحمد حسن علي فوز اللاعب محمد تريزيجيه بجائزة رجل المباراة الودية أمام باتشوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الفتى الذهبي يحصد جائزة رجل المباراة ".

وشارك الإعلامي أمير هشام تصريحات تريزيجيه عن مواجهة ميسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام :"الأهلي دائمًا يدخل البطولات بعزيمة وتركيز، دون النظر لأي ظروف، ويقدم أفضل ما لديه".

وأكمل :"استفدنا كثيرًا من التجربة، والأجواء هنا مختلفة لكننا تأقلمنا بسرعة، ونحن جاهزون تمامًا لمباراة الافتتاح."

وكان قد تألق محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، في المباراة الودية التي جمعت فريقه مع باتشوكا المكسيكي على ملعب “تشيس” بولاية ميامي الأمريكية، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أدائه المميز وتسجيله هدف التعادل لفريقه.

مباراة قوية تنتهي بركلات الترجيح

شهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم للأندية. افتتح باتشوكا التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه جون كينيدي في الدقيقة 11، قبل أن يرد الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة 50 بأقدام تريزيجيه، الذي استغل تمريرة متقنة وأسكن الكرة الشباك ببراعة.

ركلات الترجيح تحسم اللقب لصالح باتشوكا

بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم لقب كأس السوبر الودي. سجل للأهلي كل من أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، وحسين الشحات، بينما أهدر عمر كمال عبد الواحد ركلة حاسمة. في المقابل، نجح لاعبو باتشوكا في تسجيل أربع ركلات، ليحسموا الفوز بنتيجة 5-4.

الأهلي يفتتح مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يفتتح مشواره بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي يوم 14 يونيو. ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو. يأمل “المارد الأحمر” في تحقيق نتائج مميزة في البطولة وترك بصمة عالمية جديدة.