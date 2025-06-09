الظهور الأول لـ زيزو.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة الأهلي وباتشوكا شهدت شهدت الظهور الأول لـ أحمد مصطفى زيزو، بقميص النادي الأهلي بعد انضمامه في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وباتشوكا

شهدت المباراة بداية سريعة من الفريق المكسيكي الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا، عن طريق لاعبه جون كينيدي في الدقيقة 10، مستغلًا ارتباك دفاع الأهلي في الدقائق الأولى من اللقاء.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بشكل مغاير، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن محمود حسن تريزيجيه من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية هزّت شباك الفريق المكسيكي.

ركلات الحظ الترجيحية انتهت بفوز باتشوكا 5-3 ليتوج الفريق بلقب كأس التحدي، إذ أهدر عمر كمال ركلة ترجيح للأهلي تسببت في خسارة فريقه.

تصريحات ريبيرو مدرب الأهلي

أشاد الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسية ريبيرو بالمباراة الودية التى خاضها الفريق أمام باتشوكا المكسيكي رغم خسارتها بركلات الترجيح حيث اشاد خوسيه ريبيرو، المدير الفني بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام باتشوكا، مؤكدًا أن الفريق المكسيكي منافس قوي، وأن الأهلي استفاد كثيرًا من هذه التجربة المهمة، مشيرًا إلى أن الفريق خاض أكثر من حصة تدريبية قبل المباراة استطاع خلالها الجهاز الفني علاج بعض الأخطاء حتى يصل لأفضل شكل ممكن، وأن مواجهة الفريق المكسيكي كانت صعبة لأسباب كثيرة، ولكن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ونجحوا في تعديل النتيجة.



وأوضح ريبيرو أنه رغم رضائه عن أداء الفريق أمام باتشوكا فإنه لن يقف عند هذا الحد، بل سيسعى لتطوير أداء اللاعبين أكثر فأكثر والظهور بشكل أفضل خلال مباريات المونديال.

أضاف ريبيرو أن قرار تسديد أحمد سيد زيزو ركلة الترجيح الأولى رغم انضمامه لبعثة الفريق في الولايات المتحدة منذ يومين فقط، لم يشكل عليه أي ضغط لأنه لاعب كبير، وكان يبدو عليه منذ وصوله أنه يسعى للاندماج سريعًا داخل الفريق حتى يظهر بشكل مميز.

وأكد المدير الفني للأهلي أن خوضه منافسات بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية في بداية مشواره مع الأهلي يمثل تحديًا من نوع خاص، مؤكدًا أنه جاهز لخوض هذا التحدي القوي ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

واختتم ريبيرو أن الأهلي سيلعب مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يونيو، وسيسعى خلالها لتحقيق الفوز وأنه سوف يخوض اللقاء بأفضل شكل ممكن، لكي يواصل مشواره في البطولة على النحو الأمثل.