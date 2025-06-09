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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح استعدادا لكأس العالم للأندية 2025

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

خاض فريق الأهلي المصري مواجهة ودية قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.


اللقاء في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو. 


 


 شوط أول حماسي وبداية سريعة من باتشوكا
 

شهدت المباراة بداية سريعة من الفريق المكسيكي الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا، عن طريق لاعبه جون كينيدي في الدقيقة 10، مستغلًا ارتباك دفاع الأهلي في الدقائق الأولى من اللقاء.

تريزيجيه يسجل التعادل ويعيد الأهلي للمباراة
 

دخل الأهلي الشوط الثاني بشكل مغاير، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن محمود حسن تريزيجيه من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية هزّت شباك الفريق المكسيكي.
 

ظهور أول لـ أحمد سيد زيزو بقميص الأهلي

شهدت المباراة لحظة مميزة بظهور الوافد الجديد أحمد سيد زيزو لأول مرة مع الأهلي، حيث شارك في الدقيقة 54 بديلًا للاعب جراديشار الذي غادر المباراة متأثرًا بالإصابة.


 ركلات الترجيح تحسم اللقاء لصالح باتشوكا

بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة اللقاء، والتي تفوق فيها باتشوكا بنتيجة 5-3، ليحقق فوزًا معنويًا مهمًا قبل انطلاق البطولة العالمية.


 

تُعد هذه المباراة تجربة قوية للفريقين، خاصة للنادي الأهلي الذي يسعى لتجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة قبل التحدي الكبير في كأس العالم للأندية.


 

الأهلي باتشوكا كأس العالم للأندية أخبار الأهلي أخبار الرياضة

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