الأهلي وباتشوكا يلجأن لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

انتهت المباراة الودية بين الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.



ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة اللقاء وتحديد الفائز





ريبيرو يجري 8 تغييرات دفعة واحدة



مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني الإسباني للأهلي، خوسيه ريبيرو، ثمانية تغييرات دفعة واحدة، جاءت على النحو التالي:





مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي في حراسة المرمى

ياسر إبراهيم بدلًا من أشرف داري

تريزيجيه بدلًا من أشرف بن شرقي

عمر كمال عبد الواحد بدلًا من محمد هاني

حسين الشحات بدلًا من طاهر محمد طاهر

محمد مجدي “أفشة” بدلًا من إمام عاشور

أحمد نبيل “كوكا” بدلًا من مروان عطية

أحمد رمضان “بيكهام” بدلًا من مصطفى العش

تريزيجيه قائدًا للأهلي

بعد خروج الحارس محمد الشناوي، ارتدى محمود حسن “تريزيجيه” شارة قيادة الفريق، ليكون قائد الأهلي في الشوط الثاني من اللقاء. كما اضطر الجهاز الفني إلى إخراج اللاعب جراديشار بعد تعرضه للإصابة، ليشارك بدلًا منه أحمد سيد “زيزو” في الدقيقة 54





