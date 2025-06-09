انتهى بوفاة مشجع.. حادث مأساوي في نهائي دوري الأمم الأوروبية

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الأول بنهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا، أمس الأحد، سقوط أحد المشجعين من الطبقة العليا لملعب أليانز أرينا إلى الطبقة السفلى وتوفي، بحسب ما أكده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دون الكشف عن جنسية المتوفى: "كانت هناك حالة طبية طارئة في ملعب ميونيخ، ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الطبي، توفي هذا الشخص للأسف في الساعة 00:06، قلوبنا مع أحبائه في هذا الوقت العصيب".

وسقط المشجع من المدرج الثاني إلى الأول، وسقط مباشرةً في منطقة الصحافة، حيث ​​نهض عدد من الصحفيين، ووصلت خدمات الطوارئ بينما استمرت المباراة.

رونالدو يقود البرتغال لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للتغلب على إسبانيا والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، للمرة الثانية في تاريخه.

وسجل رونالدو الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تتويج البرتغال باللقب بنتيجة 5-3.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإنه لم يسجل أي لاعب أهدافًا في مرمى الماتادور الإسباني أكثر من كريستيانو رونالدو في جميع المسابقات منذ يناير 2004 على الأقل برصيد 4 أهداف (إدواردو فارجاس لديه نفس الرصيد أيضًا).