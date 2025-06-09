إسلام صادق: ثلاثة هزائم للأهلي أمام باتشوكا ثامن الدوري المكسيكي

علق الإعلامي إسلام صادق علي خسارة الأهلي المباراة الودية أمام باتشوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق:"الأهلي يخسر وديا بركلات الترجيح من باتشوكا ثامن الدوري المكسيكي وللمرة الثالثة من نفس الفريق في الظهور الأول لتريزيجيه وبن رمضان وزيزو!".

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلى اليوم الدخول في الأجواء الرسمية الخاصة ببطولة كاس العالم للأندية التى تنطلق الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ٣٢ ناديا لأول مرة في نسختها الجديدة حيث يبدأ الأهلي معسكره تحت مظلة البطولة وإشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».



ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة محاضرة للاعبين والبعثة عن التفاصيل الخاصة بكأس العالم للأندية، كما سيخضع الفريق لجلسة تصوير رسمية من قبل الاتحاد الدولى.



ومن المقرر أن يرسل الأهلى قائمته النهائية اليوم للمشاركة فى البطولة التى ستشهد إضافة كافة اللاعبين وكان آخرهم أحمد مصطفى «زيزو» بعد انضمامه رسميا لمدة ٤ سنوات عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك .



وبعيدا عن الإجراءات الرسمية الخاصة بالمونديال .. أشاد الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسية ريبيرو بالمباراة الودية التى خاضها الفريق أمام باتشوكا المكسيكي رغم خسارتها بركلات الترجيح حيث اشاد خوسيه ريبيرو، المدير الفني بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام باتشوكا، مؤكدًا أن الفريق المكسيكي منافس قوي، وأن الأهلي استفاد كثيرًا من هذه التجربة المهمة، مشيرًا إلى أن الفريق خاض أكثر من حصة تدريبية قبل المباراة استطاع خلالها الجهاز الفني علاج بعض الأخطاء حتى يصل لأفضل شكل ممكن، وأن مواجهة الفريق المكسيكي كانت صعبة لأسباب كثيرة، ولكن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ونجحوا في تعديل النتيجة.



وأوضح ريبيرو أنه رغم رضائه عن أداء الفريق أمام باتشوكا فإنه لن يقف عند هذا الحد، بل سيسعى لتطوير أداء اللاعبين أكثر فأكثر والظهور بشكل أفضل خلال مباريات المونديال.



أضاف ريبيرو أن قرار تسديد أحمد سيد زيزو ركلة الترجيح الأولى رغم انضمامه لبعثة الفريق في الولايات المتحدة منذ يومين فقط، لم يشكل عليه أي ضغط لأنه لاعب كبير، وكان يبدو عليه منذ وصوله أنه يسعى للاندماج سريعًا داخل الفريق حتى يظهر بشكل مميز.

وأكد المدير الفني للأهلي أن خوضه منافسات بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية في بداية مشواره مع الأهلي يمثل تحديًا من نوع خاص، مؤكدًا أنه جاهز لخوض هذا التحدي القوي ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

واختتم ريبيرو أن الأهلي سيلعب مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يونيو، وسيسعى خلالها لتحقيق الفوز وأنه سوف يخوض اللقاء بأفضل شكل ممكن، لكي يواصل مشواره في البطولة على النحو الأمثل.



فيما قال محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الفائز افضل لاعب في المباراة بعد احرازه هدف التعادل للاهلي ان الفريق حقق العديد من المكاسب من ودية باتشوكا في إطار التحضيرات النهائية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وشدد تريزيجيه على أن الأهلي استفاد من ودية باتشوكا خلال معسكر الإعداد الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال التعود على الأجواء وطبيعة الملعب، فضلًا عن مواجهة منافس جيد.

وأشار إلى شعوره بالفخر بالمشاركة الأولى مع الأهلي والعودة إلى بيته من جديد، مشددًا على سعيه وزملائه لتقديم ما يليق بالنادي وتستحقه الجماهير الداعمة للفريق في كل البطولات.

وأكد تريزيجيه أن الفريق سعى لتحقيق الفوز على باتشوكا كعادة لاعبي الأهلي في أي مباراة، ولكن في نفس الوقت تحققت الاستفادة الفنية للاعبين والجهاز الفني من الاحتكاك القوي.

وأوضح أن الإعداد لمباراة الافتتاح في كأس العالم للأندية يبدأ من اليوم وبشكل جاد مثلما بدأ معسكر الفريق منذ أيام، مؤكدًا أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كامل من أجل تقديم ما يليق بالأهلي وجماهيره في نسخة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد.

وأعرب تريزيجيه عن فخره بدعم جماهير الأهلي للفريق، موضحًا ثقته بتواجد جماهير الأهلي في مباراة الافتتاح، وأنها المحرك الأول للاعبين في كل البطولات التي يشارك الأهلي بها، وهو ما يدفع اللاعبين دائمًا لتقديم أفضل ما لديهم والسعي لتحقيق الفوز.



