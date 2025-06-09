قاهر الماتادور.. رونالدو يحقق رقما قياسيا بعد التتويج بدوري أمم أوروبا

حقق كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، رقمًا قياسيًا بعد قيادة برازيل أوروبا للتغلب على إسبانيا والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، أمس الأحد.

وسجل رونالدو الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تتويج البرتغال باللقب بنتيجة 5-3.

وبحسب شبكة “أوبتا”، فإنه لم يسجل أي لاعب أهدافًا في مرمى الماتادور الإسباني أكثر من كريستيانو رونالدو في جميع المسابقات منذ يناير 2004 على الأقل برصيد 4 أهداف (إدواردو فارجاس لديه نفس الرصيد أيضًا).

أهداف مباراة البرتغال وإسبانيا

وجاءت ثنائية إسبانيا في المباراة النهائية عن طريق زوبيميندي وأويارزابال في الدقيقتين 21، 45.

فيما سجل ثنائية البرتغال عن طريق مينديز وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 26، 61.

وكان منتخب البرتغال تأهل للمباراة النهائية على حساب ألمانيا بنتيجة 2-1، بينما صعد منتخب إسبانيا بعد الفوز على فرنسا 5-4.