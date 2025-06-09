بركلات الترجيح.. البرتغال بطلا لدوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية

توج منتخب البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه بركلات الترجيح على إسبانيا، بنتيجة 5-3، في إطار دور النهائي.
وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2.
وجاءت ثنائية إسبانيا عن طريق زوبيميندي وأويارزابال في الدقيقتين 21، 45.
فيما جاء ثنائية البرتغال عن طريق مينديز ورونالدو في الدقيقتين 26، 61.
وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: مارك كوكوريلا – روبن لي نورماند – أوسكار هويسين – أوسكار مينجويزا
خط الوسط: مارتن زوبيميندي – فابيان رويز – بيدري
خط الهجوم: نيكو ويليامز – ميكيل أويارزابال – لامين يامال
وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:
حراسة المرمى: ديوغو كوستا
خط الدفاع: نونو مينديش – جونزالو إيناسيو – روبن دياز
خط الوسط: روبن نيفيز – فيتينيا – برونو فرنانديز – برناردو سيلفا – فرانسيسكو كونسيساو
خط الهجوم: بيدرو نيتو – كريستيانو رونالدو