بركلات الترجيح.. البرتغال بطلا لدوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية

توج منتخب البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه بركلات الترجيح على إسبانيا، بنتيجة 5-3، في إطار دور النهائي.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2.



وجاءت ثنائية إسبانيا عن طريق زوبيميندي وأويارزابال في الدقيقتين 21، 45.

فيما جاء ثنائية البرتغال عن طريق مينديز ورونالدو في الدقيقتين 26، 61.



وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:



حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا – روبن لي نورماند – أوسكار هويسين – أوسكار مينجويزا

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – فابيان رويز – بيدري

خط الهجوم: نيكو ويليامز – ميكيل أويارزابال – لامين يامال

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:



حراسة المرمى: ديوغو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش – جونزالو إيناسيو – روبن دياز

خط الوسط: روبن نيفيز – فيتينيا – برونو فرنانديز – برناردو سيلفا – فرانسيسكو كونسيساو

خط الهجوم: بيدرو نيتو – كريستيانو رونالدو