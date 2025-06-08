الشوط الأول.. إسبانيا تتقدم على البرتغال 2-1 في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره البرتغال، بنتيجة 2-1، في الشوط الأول، بنهائي دوري الأمم الأوروبية.



جاءت ثنائية إسبانيا عن طريق زوبيميندي وأويارزابال في الدقيقتين 21، 45.

فيما جاء هدف البرتغال عن طريق مينديز في الدقيقة 26.



وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا – روبن لي نورماند – أوسكار هويسين – أوسكار مينجويزا

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – فابيان رويز – بيدري

خط الهجوم: نيكو ويليامز – ميكيل أويارزابال – لامين يامال

في المقابل، أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تشكيل متوازن يعتمد على خبرة القائد كريستيانو رونالدو في الهجوم، بمساندة قوية من نيتو، وسيرجيو كونسيساو، مع تواجد برناردو سيلفا في وسط الملعب كمحرك أساسي للهجمات.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش – جونزالو إيناسيو – روبن دياز

خط الوسط: روبن نيفيز – فيتينيا – برونو فرنانديز – برناردو سيلفا – فرانسيسكو كونسيساو

خط الهجوم: بيدرو نيتو – كريستيانو رونالدو