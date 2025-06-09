كريستيانو: كنت مستعدًا لكسر ساقي من أجل قميص بلادي

شارك الإعلامي أمير هشام تصريحات كريستيانو رونالدو بعد التتويج بدوري الأمم الأوروبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال كريستيانو :"حققت العديد من البطولات خلال مسيرتي، لكن لا شيء يُضاهي فرحة التتويج بلقب مع بلدي البرتغال!".

وأكمل:" تعرضت للإصابة، ومع ذلك، لو كان عليّ أن أكسر ساقي من أجل قميص بلادي، لفعلت دون تردد!".

وأضاف:" أشعر بسعادة كبيرة، خاصة من أجل هذا الجيل الرائع الذي كان يستحق هذا اللقب عن جدارة!".

وأثبت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، علو كعبه على منتخب إسبانيا، بعدما سجل هدف التعادل خلال لقاء الفريقين، اليوم الأحد، بنهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1، عندما أدرك رونالدو، التعادل للبرتغال.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فلا يوجد أي لاعب سجل في شباك إسبانيا، أكثر من قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، منذ عام 2004 على الأقل.

وسجل كريستيانو رونالدو 4 أهداف في شباك إسبانيا بجميع المسابقات، بالتساوي مع التشيلي إدواردو فارجاس.

وغادر رونالدو، المباراة النهائية في النتيجة 88، ودخل بدلًا منه جونزالوس راموس.

وتوج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روبرتو مارتينيز بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 عقب تغلبه على نظيره الإسباني والذي يقوده فنيًا دي لا فوينتي بضربات الترجيح من علامة الجزاء.

وكانت أحداث الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قبل أن يلجأ المنتخبين لضربات الترجيح التي انحازت لزملاء كريستيانو رونالدو بنتيجة 5-3.

وسجل للبرتغال كلًًا من: "جونسالو راموس - فيتينيا - برونو فيرنانديز - نونو مينيديز - روبن نيفيز"، أما المنتخب الإسباني فسجل له من علامة الجزاء كلًا من: "ميرينو - أليخاندرو باينا - إيسكو"، فيما أضاع ألفارو موراتا الضربة الرابعة.