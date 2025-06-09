إسلام صادق يشيد بحكم مباراة الأهلي وباتشوكا ويبرز تفوق الفريق المكسيكي

شارك الإعلامي إسلام صادق منشوراً بشأن حكم مواجهة الأهلي أمام باتشوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق: "حكم مواجهة الأهلي مع باتشوكا يعطي درسا في إدارة المباريات في تفوق الفريق المكسيكي على الأحمر بهدف مقابل لاشيء في الشوط الأول في ظهور مميز لمحمد الشناوي !".

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلى اليوم الدخول في الأجواء الرسمية الخاصة ببطولة كاس العالم للأندية التى تنطلق الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ٣٢ ناديا لأول مرة في نسختها الجديدة حيث يبدأ الأهلي معسكره تحت مظلة البطولة وإشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».



ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة محاضرة للاعبين والبعثة عن التفاصيل الخاصة بكأس العالم للأندية، كما سيخضع الفريق لجلسة تصوير رسمية من قبل الاتحاد الدولى.



ومن المقرر أن يرسل الأهلى قائمته النهائية اليوم للمشاركة فى البطولة التى ستشهد إضافة كافة اللاعبين وكان آخرهم أحمد مصطفى «زيزو» بعد انضمامه رسميا لمدة ٤ سنوات عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك .



وبعيدا عن الإجراءات الرسمية الخاصة بالمونديال .. أشاد الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسية ريبيرو بالمباراة الودية التى خاضها الفريق أمام باتشوكا المكسيكي رغم خسارتها بركلات الترجيح حيث اشاد خوسيه ريبيرو، المدير الفني بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام باتشوكا، مؤكدًا أن الفريق المكسيكي منافس قوي، وأن الأهلي استفاد كثيرًا من هذه التجربة المهمة، مشيرًا إلى أن الفريق خاض أكثر من حصة تدريبية قبل المباراة استطاع خلالها الجهاز الفني علاج بعض الأخطاء حتى يصل لأفضل شكل ممكن، وأن مواجهة الفريق المكسيكي كانت صعبة لأسباب كثيرة، ولكن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ونجحوا في تعديل النتيجة.



وأوضح ريبيرو أنه رغم رضائه عن أداء الفريق أمام باتشوكا فإنه لن يقف عند هذا الحد، بل سيسعى لتطوير أداء اللاعبين أكثر فأكثر والظهور بشكل أفضل خلال مباريات المونديال.



أضاف ريبيرو أن قرار تسديد أحمد سيد زيزو ركلة الترجيح الأولى رغم انضمامه لبعثة الفريق في الولايات المتحدة منذ يومين فقط، لم يشكل عليه أي ضغط لأنه لاعب كبير، وكان يبدو عليه منذ وصوله أنه يسعى للاندماج سريعًا داخل الفريق حتى يظهر بشكل مميز.

وأكد المدير الفني للأهلي أن خوضه منافسات بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية في بداية مشواره مع الأهلي يمثل تحديًا من نوع خاص، مؤكدًا أنه جاهز لخوض هذا التحدي القوي ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

واختتم ريبيرو أن الأهلي سيلعب مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يونيو، وسيسعى خلالها لتحقيق الفوز وأنه سوف يخوض اللقاء بأفضل شكل ممكن، لكي يواصل مشواره في البطولة على النحو الأمثل.