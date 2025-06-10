الهلال السعودي يسابق الزمن لضم كانتي في مونديال الأندية

أكد تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي يسابق الزمن للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب الاتحاد على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، يُجري نادي الهلال مفاوضاتٍ للتعاقد مع نجولو كانتي، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى الفريق على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يغلق باب القيد في بطولة العالم للأندية، بنهاية اليوم الثلاثاء.

ويوجد الهلال في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية، رفقة ريال مدريد وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، (المنافس الرابع لم يتحدد بعد استبعاد ليون).

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.