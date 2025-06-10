صُمّم للمجد.. الهلال السعودي يكشف عن القميص الرسمي لمونديال الأندية 2025

كشف نادي الهلال السعودي النقاب عن الأطقم الرسمية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، في النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 32 فريقاً عالمياً. جاء الإعلان عبر فيديو ترويجي بثه النادي على منصاته الرسمية يظهر نجوم الفريق وهم يرتدون الطقم الجديد الذي يجمع بين الأزرق والأسود بخطوط عمودية رفيعة، مع شعار النادي الأسود بحجم كبير في وسط القميص.

ويستعد الهلال لخوض غمار المنافسة في المجموعة الثامنة الصعبة التي تضم عملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي. وظهر في الفيديو الترويجي قائد الفريق سالم الدوسري، إلى جانب الحارس المغربي ياسين بونو، والنجمين البرازيليين مالكوم وليوناردو، والصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، والبرتغالي جواو كانسيلو، في رسالة واضحة عن طموح الفريق الآسيوي في المنافسة على اللقب العالمي.

جاء الإعلان مصحوباً بتعليق النادي: "صُمّم للمجد، ونرتديه بفخر.. طقم الهلال الأساسي في كأس العالم للأندية.. صُنع لمن يفخر بالأزرق"، في إشارة إلى الرغبة في تمثيل الكرة السعودية والعربية بأفضل صورة في المحفل العالمي. وتعد هذه المشاركة حدثاً استثنائياً في تاريخ الكرة الآسيوية، حيث تشهد البطولة تحولاً كبيراً بزيادة عدد المشاركين لأول مرة، مما يمنح الأندية العربية فرصة ذهبية لقياس المستوى مع نخبة أندية العالم.