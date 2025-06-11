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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مونديال الأندية.. رئيس الهلال السعودي يكشف سر فشل ضم صفقات جديدة

فهد بن نافل
فهد بن نافل
محمد السعيد

كشف فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، سر فشل التعاقد مع صفقات جديدة قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

النيجيري فيكتور أوسيمين كان قريبًا من الانضمام للهلال السعودي، لكن اللاعب رفض في اللحظات الأخيرة، بجانب فشل ضم برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد وثيو هيرنانديز من ميلان.

سبب فشل ضم صفقات في مونديال الأندية

وقال بن نافل، في تصريحات نشرتها صحيفة “الرياضية” السعودية: “حاولنا ضم صفقات ترتقي بمستوى الهلال، ولم نُوفَّق لضيق الوقت، والمزايدات غير المنطقية، لذلك قررنا التأجيل لما بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وبعد ذلك سنتشاور مع الجهاز الفني حول الصفقات".

وأضاف: “الخيارات خلال فترة التعاقدات الاستثنائية قليل، وليست مثل الفترة الصيفية التي تكون أوس، وتزيد فيها فرص الارتقاء بالمستوى الفني”.

وتابع: “بدأنا العمل قبل وق طوي استعدًا لمونديال الأندية، وقد تكلل بالنجاح بالتعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي وجهازه الفني الأفضل في العالم، وهذه مرحل تحتاج إلى الأدوات والانتظار، لنشاهد هلالنا في الريادة”.

ويوجد الهلال في المجموعة الثامنة بمونديال الأندية رفقة ريال مدريد وباتشوكا وريدب بول سالزبورج.

الهلال كأس العالم للاندية أوسيمين برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

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