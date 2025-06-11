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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تتعادل مع كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

الأرجنتين
الأرجنتين
إسراء أشرف

تعادلت الأرجنتين، بطلة العالم والمتأهلة مسبقًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مع ضيفتها كولومبيا بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما في بوينس آيريس ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.

افتتح لويس دياز، نجم ليفربول، التسجيل للمنتخب الكولومبي بهدف رائع في الدقيقة 24، بعدما راوغ ثلاثة مدافعين وسدد الكرة في الشباك.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة موجعة بطرد لاعبه إنزو فيرنانديز في الدقيقة 71، مما منح كولومبيا أفضلية عددية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورغم النقص العددي، تمكن تياجو ألمادا من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، لينقذ الأرجنتين من الخسارة على أرضها.

بهذا التعادل، عززت الأرجنتين صدارتها للترتيب برصيد 35 نقطة، مبتعدة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديها، فيما رفعت كولومبيا رصيدها إلى 22 نقطة في المركز السادس.

الأرجنتين كأس العالم 2026 المنتخب الكولومبي كولومبيا المنتخب الأرجنتيني

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