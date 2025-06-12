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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كان هيبقى رقم واحد.. عمرو وردة ينتقد غياب العدالة في الدوري المصري

عمرو وردة
عمرو وردة

أعرب عمرو وردة، نجم منتخب مصر السابق والمحترف حاليًا في الدوري اليوناني، عن استيائه الشديد من طريقة تطبيق القوانين في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن غياب العدالة يؤثر سلبًا على مستوى البطولة وصورتها محليًا وإقليميًا.

مطالبة بالمساواة بين الأندية

وأوضح وردة خلال تصريحات إعلامية  أن ما حدث مع نادي الزمالك من خصم نقاط يجب أن يُطبق أيضًا على الأهلي، مشددًا على ضرورة معاملة جميع الأندية على قدم المساواة. وقال: “المفروض الأهلي كان يتخصم منه 6 نقاط زي الزمالك… القانون لازم يتطبق على الكل، مش نادي آه ونادي لأ”.


 غياب الشفافية يؤثر على سمعة الدوري

وانتقد وردة غياب الشفافية والوضوح في إدارة شؤون الدوري، معتبرًا أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مستواه. 

وأضاف: “لو فيه حقانية في الدوري المصري، كان هيبقى رقم واحد في الشرق الأوسط”.
 

رؤية حول مشاركة الأهلي في مونديال الأندية


وعن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، أكد وردة أن البطولة ستكون صعبة، لكنها تمثل تحديًا كبيرًا للفريق، الذي يمتلك الخبرة والقدرة على تقديم مباريات قوية، نظرًا لتاريخه ومشاركاته السابقة.

رأيه في انتقال زيزو للأهلي

وفيما يخص انتقال أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، اعتبر وردة أن اللاعب كان يجب أن يبلغ الزمالك بنيته الرحيل منذ وقت مبكر، حفاظًا على الشفافية والاحترام. 

وعلّق: “أنا مش بحب جو الكلام بتاع ‘ابن النادي’ وفي الآخر يسيبه… الكرة دلوقتي احتراف، والوضوح أهم من الشعارات”.

إشادة بالدوري السعودي

واختتم وردة تصريحاته بالإشادة بالدوري السعودي، مؤكدًا أنه الأفضل حاليًا في المنطقة من حيث التنظيم، الاحترافية، والمستوى الفني الذي يقدمه أسبوعيًا


 

عمرو وردة الأهلي الزمالك زيزو كأس العالم للأندية

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