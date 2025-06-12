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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد مرتجي يوجه رسالة إلى هاني أبو ريدة

خالد مرتجي
خالد مرتجي
يمنى عبد الظاهر

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن رمانة الميزان في الفريق الأحمر، كما أنه وجه رسالة خاصة لهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري.

ويترأس خالد مرتجي، بعثة الأهلي، في الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، 2025، المقرر انطلاقها يوم 15 يونيو الجاري.

ويستعد الأهلي، لخوض منافساته في كأس العالم للأندية، علمًا بأنه وقع في المجموعة الأولى رفقة كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

خالد مرتجي: محمد الشناوي رمانة ميزان الأهلي وأتمنى من أبوريدة التركيز في اتحاد الكرة

وقال مرتجي في تصريحاته عبر شاشة “أون سبورت”: "الأهلي لم يشارك في كأس العالم للأندية، لمجرد التمثيل المشرف فقط، بل لاعبو الأحمر بات لديهم طموح كبير في كتابة التاريخ خلال هذه البطولة، على الرغم من أن تواجد النادي وحده في هذا المحفل العالمي، يجعلنا نشعر بالفخر جميعًا كمصريين".

وأضاف: "ليس اللاعبين فقط، بل أن طموح جماهير الأهلي، بات بلا حدود، وجميعنا نعمل مع أجل إسعادهم، لأنهم الدرع والسند الحقيقي للنادي".

وأوضح: "محمد الشناوي هو رمانة الميزان داخل غرفة ملابس الأهلي، رغم وجود عدد كبير من النجوم، إلا أنه لاعبًا خبيرًا قادرًا على التعامل مع هذه الأسماء الكبيرة".

ووجه رسالة لـ هاني أبوريدة قائلًا: “أتمنى من هاني أبوريدة، أن يكون أكثر تركيزًا في إدارة اتحاد الكرة، أثق به، ولكن كل ما نحتاجه منه، أن يبذل قصارى جهده من أجل المنتخبات الوطينية وتطوير الكرة المصرية”.



 



 

خالد مرتجي رئيس اتحاد الكرة المصري لهاني أبوريدة الأهلي كأس العالم للأندية

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