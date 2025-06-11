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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطلب من خوسيه ريفيرو.. صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي والوكرة| إعلامي يكشف

حمدي فتحي
حمدي فتحي
يارا أمين

كشف الإعلامي فتح الله زيدان، عن تفكير الأهلي لعقد صفقة تبادلية مع الوكرة القطري؛ بسبب حمدي فتحي.

وكتب زيدان، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "خوسيه ريفيرو يطلب ضم حمدي فتحي نهائيًا من الوكرة القطري، والأهلي يفكر عقد صفقة تبادلية يدخل فيها أحمد عبدالقادر للوكرة".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تنطلق فعاليات البطولة بدءًا من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في أولى مواجهاته ضمن هذه البطولة البارزة، كما يرغب حسين الشحات في صنع إنجاز تاريخي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

يواجه النادي الأهلي منافسه إنتر ميامي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة أول اختبار رسمي للأهلي في البطولة، حيث تقع الأنظار على المجموعة الأولى التي تضعه في مواجهة أندية قوية مثل بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، إضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي، لذا يطمح الأهلي لتحقيق انتصار مبكر يسهم في تعزيز فرصة التأهل للأدوار الإقصائية.

فتح الله زيدان الأهلي الوكرة القطري حمدي فتحي فيسبوك خوسيه ريفيرو أحمد عبدالقادر

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