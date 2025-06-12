طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشواره مع الأهلي وأحلامه المستقبلية

أكد طاهر محمد طاهر أن أكثر ما كان يزعجه خلال فترة وجوده مع الأهلي هو الشائعات، خاصة ما يتعلق برحيله عن النادي، مشددًا على أن هذه الأمور ليست صحيحة وتؤثر سلبًا رغم أنها لا تعبر عن الواقع، مؤكدًا أن قرارات الجهاز الفني والإدارة هي صاحبة الكلمة الأولى.





احتفالات تلقائية وليست مرتبة

أوضح طاهر في تصريحات لقناة أون سبورت:أن احتفالاته بعد تسجيل الأهداف أو الفوز جاءت بشكل عفوي، مثل احتفاله مع وسام أبو علي أمام فاركو. وعن احتفال “سطلانة”، قال إنه لم يكن يعرف الأغنية من قبل، لكن التفاعل الكبير مع الاحتفال أدهشه.





رأيه في تعامل كولر مع بعض اللاعبين

انتقد طاهر تعامل كولر مع بعض اللاعبين مثل أفشة واليو ديانج، مؤكدًا أن أفشة كان يقدم أداء جيدًا عندما يُشارك، وكان من المفترض أن يحصل على فرص أكثر في المباريات.





حلم مونديال الأندية وطموح الفوز

تحدث طاهر عن طموحه الكبير في كأس العالم للأندية، خاصة أمام فرق مثل إنتر ميامي وبوجود ميسي، مؤكدًا أن لديهم خطة لإيقافه، ويحلم بتسجيل هدف في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي.





فترة صعبة ودعم من المقربين

أشار إلى أن أصعب فترة كانت عندما كان يُستبعد من قوائم المباريات رغم اجتهاده في التدريبات، لكنه احترم قرارات الجهاز الفني. وأوضح أن أقرب أصدقائه في الفريق هما محمد هاني ومصطفى شوبير.





أمنيات المستقبل وإشادة بمرموش

اختتم حديثه بالإشادة بعمر مرموش، مؤكدًا أنه يستحق اللعب في نادٍ كبير، وأعرب عن حلمه بأن يكون هداف الدوري ويحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.



