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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل حسم الأهلي صفقة العش نهائيا قبل كأس العالم للأندية

مصطفى العش
مصطفى العش
كريم عاطف

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع مصطفى العش بشكل نهائي، قادما من نادي زد، ليصبح لاعبا في صفوف القلعة الحمراء بعقد دائم، وذلك قبل أيام قليلة من سفر الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان العش قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وقدم مستويات مميزة في المباريات التي شارك بها، ما دفع الجهاز الفني للمطالبة بضمه بشكل نهائي، وبالفعل قامت إدارة التعاقدات في الأهلي بتفعيل بند الشراء النهائي في عقد الإعارة.

وأكد مصدر داخل الأهلي أنه تم قيد العش رسميا في القائمة النهائية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون متاحا ضمن اختيارات المدير الفني خلال المعسكر التحضيري الذي يقام في مدينة ميامي الأميركية.

وتأتي خطوة ضم العش ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه قبل التحدي العالمي المنتظر، إذ يخوض الفريق البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني تواليا، ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأميركي يوم 14 يوليو على ملعب "هارد روك" في افتتاح البطولة.

يذكر أن الأهلي يعد الأكثر مشاركة بين الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية، وسبق له حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام 2006 و2020 و2021، ويأمل في تقديم نسخة قوية هذا العام بعد تعزيز قائمته بعدة صفقات مميزة، أبرزها ضم زيزو من الزمالك.

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