هل يقصد الزمالك؟.. الكشف عن سر حسبنة أحمد حمدي على إنستجرام

شهدت الساعات الماضية توترا داخل نادي الزمالك بسبب خلاف بين لاعب الوسط أحمد حمدي وإدارة النادي حول مكان متابعة برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا.

أصر أحمد حمدي على العودة إلى ألمانيا لمتابعة حالته الصحية مع الطبيب الذي أجرى له العملية، معتبرا أن ذلك ضروري لضمان تعافيه الكامل، في المقابل، اقترحت إدارة الزمالك عليه استكمال التأهيل في مراكز طبية متخصصة في قطر أو الإمارات، مثل مركز أسباير في الدوحة ومركز فيفا في دبي، لتقليل النفقات.

ورفض اللاعب هذا الاقتراح، وأبدى استياءه من موقف الإدارة عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث كتب: "حسبي الله ونعم الوكيل"، في إشارة إلى شعوره بعدم الدعم.

يذكر أن أحمد حمدي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وأجرى الجراحة في ألمانيا بنجاح، من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ستة أشهر حسب استجابته للعلاج.

وينتظر أن تتواصل إدارة الزمالك مع اللاعب للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، مع مراعاة التوازن بين رغبة اللاعب في استكمال علاجه في ألمانيا واعتبارات النادي المالية.