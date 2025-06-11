طاهر محمد طاهر: نقاتل للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية

أكد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن طموح فريقه في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 يتجاوز المشاركات السابقة، مؤكدا عزم الفريق على "القتال للوصول لأبعد نقطة" في البطولة.

في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أشار طاهر إلى أن الأهلي سبق وأن شارك في نسخ سابقة من مونديال الأندية بهدف الوصول إلى النهائي، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك.

ومع زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 32 فريقًا، شدد طاهر على أن المنافسة ستكون أكثر صعوبة، لكن الأهلي عازم على تحقيق إنجاز غير مسبوق.

وبالحديث عن مركزه المفضل في الملعب، أوضح طاهر محمد طاهر: "منذ انضمامي للأهلي وأنا ألعب كجناح، وهذا هو المركز الذي أشعر أنني أُقدم فيه أفضل ما لدي".

وعن المنافسة المحلية، كشف طاهر عن تعاهد لاعبي الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري، وهو ما تم بالفعل. وعزا فوز الأهلي باللقب إلى افتقار فريق بيراميدز للخبرة اللازمة في مثل هذه المواجهات الحاسمة، مما ساعد الأهلي على حسم الدوري لصالحه.