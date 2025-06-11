صدمة في الدراويش.. فيفا يعلن إيقاف قيد الإسماعيلي لفترتين

تلقى نادي الإسماعيلي صدمة جديدة مع بداية فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الكروي 2025–2026، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد النادي لفترتين متتاليتين، تبدأ من الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب تراكم الشكاوى المقدمة من لاعبين ومدربين سابقين ضد النادي.

وأرسل "فيفا" خطابا رسميا للنادي الإسماعيلي يخطره بقرار وقف القيد كعقوبة تأديبية نتيجة كثرة الشكاوى المقدمة ضد النادي من اللاعبين والمدربين السابقين، حيث تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يقرب من 14 شكوى من لاعبين ومدربين أجانب ضد النادي الإسماعيلي، مما دفع "فيفا" لاتخاذ هذا الإجراء التأديبي الصارم.

وفي محاولة لحل الأزمة، تقدم النادي الإسماعيلي بتظلم إلى "فيفا" لرفع العقوبة، إلا أن الاتحاد الدولي رفض التظلم، مؤكدا أن العقوبة ستظل سارية حتى يتم تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة.

وفي تطور آخر، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "فيفا"، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من الاتحاد الدولي، حيث تم إيقاف القيد مرة أخرى في 8 يناير 2025، رغم قرار رفع الإيقاف مطلع العام الجاري.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حرج للنادي، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، إلا أن قرار "فيفا" بإيقاف القيد يضع النادي في موقف صعب، خاصة مع الحاجة الماسة لتدعيم الفريق بعد موسم صعب شهد تراجعا في النتائج.

ويأمل مسؤولو الإسماعيلي في التوصل إلى حل سريع للأزمة، سواء من خلال تسوية المستحقات المالية المتأخرة أو من خلال الإجراءات القانونية المتخذة ضد "فيفا"، لضمان رفع الإيقاف والسماح للنادي بإبرام صفقات جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.