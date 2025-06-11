حسن ناظر: قادرون على صناعة التاريخ بالمونديال.. وأتمنى فوز الوداد باللقب (حوار)

أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المغربية، وسجل العديد من الأهداف في مسيرته الكروية.. الحديث هنا عن حسن ناظر، مهاجم الوداد المغربي السابق.

بدأ مسيرته مع فريق الوداد ثم لعب في صفوف عدة أندية أوروبية أبرزها بنفيكا البرتغالي وريال مايوركا الإسباني.

اعتزل لعب كرة القدم في بداية الألفينيات، ويتولى حاليًا منصب عضو اللجنة التقنية في نادي الوداد المغربي.

ومع مشاركة الوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا، يتواجد الفريق البيضاوي في المجموعة السابعة برفقة كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

وتواصل موقع “صدى البلد” مع حسن ناظر للحديث معه عن رأيه في مشاركة الوداد في البطولة، وتوقعاته بشأن مشوار الفريق، وذلك من خلال السطور التالية:

إلى نص الحوار:

كيف ترى مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية 2025؟

- بالتأكيد مشاركة مميزة في بطولة تضم 32 فريقًا كبيرًا في العالم، نأمل في الوصول لأبعد نقطة وتقديم بطولة مشرفة تليق بالكرة المغربية والعربية والإفريقية.

ما هي تقييمك لتدعيمات الوداد في مونديال الأندية؟

- قمنا بعمل انتدابات جيدة ستساعد الفريق في مونديال الأندية وكذلك البطولات المقبلة لدى الوداد وأنا راضي عنها، قادرون على تقديم مستوى مميز ورائع يليق بتاريخ الفريق في البطولة، فهذه كرة قدم في النهاية.

كيف ترى مجموعة الوداد في كأس العالم للأندية؟

- بالتأكيد مجموعة قوية تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين، ولكن مثلما قلت لك فهذه هي كرة قدم، وقادرون على تكرار إنجاز المنتخب الوطني والوصول لدور متقدم ولكن هذه المرة في مونديال الأندية، لم نذهب بغرض المشاركة بل نريد تقديم شئ جيد يليق بنا وقادرون على فعل ذلك وصناعة التاريخ في المونديال.

برأيك، هل ترى أن محمد أمين بنهاشم قادر على صناعة التاريخ مع الوداد مثلما فعل الركراكي مع المنتخب المغربي؟

- الأمر مختلف بكل تأكيد، لكن أمين بنهاشم هو مدرب مغربي أيضًا ولديه تجارب كثيرة مميزة في الدوري المغربي ولديه تدعيمات جيدة، يستطيع تقديم شئ مميز في البطولة، دعونا نأخذ الأمر خطوة تلو الأخرى ونتخطى دور المجموعات ثم الحديث بعد ذلك.

كيف ترى مشاركة الأهلي والترجي وصن داونز في كأس العالم للأندية؟

- بالتأكيد هؤلاء فرق كبيرة في القاهرة الإفريقية، أرى أنهم يمرون بمرحلة تذبذب للمستوى خاصة الأهلي وصن داونز، دائمًا ما كنا نرى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي مرحلة انتقالية للثلاث فرق، أيضًا صن داونز ليس هو الفريق المعتاد عليه في السنوات الماضية، ولكن مع ذلك الفرق العربية يتغير شكلها وأدائها في البطولات الكبرى خصوصًا أمام الفرق الأوروبية ونتمنى لهم كل التوفيق.

ما هي النصيحة التي توجهها لمدافعي الوداد أثناء مواجهة عمر مرموش؟

- بالتأكيد، عمر مرموش لاعب جيد ويشارك بصفة أساسية منذ انتقاله لمانشستر سيتي، ولكن الفريق الإنجليزي ليس مرموش فقط، بل هناك العديد من الأسماء الكبرى في السيتيزنز، لذلك علينا أن نلعب بطريقة هادئة ومُحكمة من أجل المرور إلى الدور المقبل، وأتمنى ذلك.

أخيرًا، برأيك من الفريق الأقرب للفوز بكأس العالم للأندية؟

- من الصعب التكهن باسم الفريق الفائز، خصوصًا أننا في نهاية الموسم، البعض قد يرشح ريال مدريد أو باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا، ولكن أرى أنه من الصعب الحديث عن اسم بعينه في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لي أتمنى فوز الوداد باللقب.