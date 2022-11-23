أفارقة المونديال11.. حسن ناظر: المغرب الحصان الأسود بكأس العالم.. وهدفي في هولندا تاريخي|حوار

حدث فريد كان ينتظره عشاق كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

وبالنظر إلى المنتخبات العربية، البداية كانت بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما اللاعب إينر فالنسيا.

ثم فاز منتخب السعودية على الأرجنتين بنتيجة 2 /1 في أولى مفاجآت المونديال، وأخيراً تعادل منتخب تونس سلبياً مع الدنمارك.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سلسلة (أفارقة المونديال) والتي يتحدث بها اللاعبون الذين شاركوا في بطولة كأس العالم من قبل بقارة إفريقيا على مدار السنوات الماضية، من المنتخبات المتواجدة حالياً في كأس العالم عام 2022 (بقطر).

“صدى البلد” يُحاور حسن ناظر، في الحلقة الحادية عشرة من سلسلة “أفارقة المونديال”، أحد أساطير منتخب المغرب، لاعب سابق في ريال مايوركا الإسباني، وبنفيكا البرتغالي والوداد البيضاوي، وشارك مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 1994، ويتحدث عن ذكرياته مع بطولة كأس العالم وتوقعاته لمنتخب بلاده في البطولة.. وذلك من خلال السطور التالية:

نص الحوار:

* ما ذكرياتك مع مونديال 1994؟

لدي ذكريات رائعة، خاصة في مباراة هولندا لقد سجلت هدفًا، وهو بالنسبة لي هدف تاريخي، وكان هناك شعور جيد جداً لدي، فهذه الأهداف تعد تاريخية.

*من أصعب مدافع واجهته في كأس العالم؟

لقد لعبنا في مستويات هائلة مع الفرق والتي تتمثل في بلجيكا والسعودية وهولندا، ولكن كان بالنسبة لي الأصعب هو رونالد كومان.

*برأيك .. من الأفضل الجيل السابق أم الحالي للمنتخب المغربي؟

لا يمكن أن نقارن بين الجيلين، الجيل السابق نسبة اللاعبين المحليين كانت 85% بينما حالياً كل اللاعبين محترفين، من الأفضل أن نترك هذا الأمر للجمهور وهم من يقارنون بين النتائج.

* كيف ترى فرص منتخب المغرب في مونديال قطر؟

منتخب المغرب يمتلك العديد من الإمكانيات الهائلة للتأهل إلى الأدوار التالية، يمكن سابقاً كنا نستطيع قول إننا سنذهب لمجرد المشاركة في كأس العالم، لكن حالياً نستطيع تخطي دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار المتقدمة، مونديال 2018 تعرضنا للظلم بسبب الفار لم يكن في صالحنا.

*ما رأيك في تواجد مدرب محلي لمنتخب المغرب في كأس العالم؟

وجود المدرب المحلي أمر هام، فهو يستطيع خلق الحماس لدى اللاعبين بشكل كبير، الركراكي مدرب جيد، هو يعلم إمكانيات اللاعبين جيداً من أجل توظيفهم في الأدوار الصحيحة.

*ما رأيك في إقامة بطولة كأس العالم في قطر؟

شرف وفخر لنا إقامة كأس العالم في دولة عربية، هذه نقطة إضافية لنا من حيث عامل الجمهور وتشجيع اللاعبين، وهذه الأجواء تساعد اللاعبين من أجل الدخول في المباريات سريعاً.

* من اللاعب الذي تتوقع أن يقدم أداء جيداً مع منتخب المغرب في المونديال؟

أتوقع أن يكون اللاعب يحيى جبران، نجم الوداد هو مفاجأة المونديال بالنسبة للمغرب، اللاعب قدم أداء جيد خلال الفترة الماضية.

* أي فريق أفريقي تتوقع أن يتأهل إلى مراحل متقدمة من المونديال؟

كل الفرق الإفريقية بالتأكيد تمتلك الإمكانيات والحظوظ التي تساعدها في التأهل للدور القادم.

*برأيك.. من هو الحصان الأسود في البطولة؟

من وجهة نظري المغرب، لدينا إمكانيات جيدة ونستطيع الذهاب بعيداً في المونديال.

*من المرشح الأول للتتويج بكأس العالم؟

أرى أن البرازيل وفرنسا وألمانيا هم الأقرب ونحذِّر أيضاً من إنجلترا تضم العديد من المواهب الرائعة.

*من أفضل لاعب مصري لعبت ضده؟

بالتأكيد أفضل لاعبي جيلي هم حسام حسن ومحمود الخطيب.

*كيف ترى غياب منتخب مصر عن المونديال؟

من المؤسف غياب المنتخب المصري الذي يضم العديد من النجوم أمثال محمد صلاح، فهو أحد أفضل اللاعبين حالياًَ، لكن نتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.