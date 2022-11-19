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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفارقة المونديال (6).. فرديناند كولي: أتمنى تأهل السنغال لنهائي كأس العالم

صدى البلد

حدث فريد ينتظره عشاق كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية كل 4 سنوات، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سلسلة (أفارقة المونديال) والتي يتحدث بها اللاعبون الذين شاركوا في بطولة كأس العالم من قبل بقارة إفريقيا على مدار السنوات الماضية، من المنتخبات المتواجدة حالياً في كأس العالم عام 2022 (بقطر).

“صدى البلد” يُحاور فرديناند كولي، في سادس حلقات سلسلة “أفارقة المونديال”، أحد أساطير منتخب السنغال، لاعب سابق في فريق لانس الفرنسي وبرمنجهام سيتي الإنجليزي وبارما الإيطالي، وشارك مع منتخب السنغال في كأس العالم 2002، ويتحدث عن ذكرياته مع بطولة كأس العالم وتوقعاته لمنتخب بلاده في البطولة.. وذلك من خلال السطور التالية:.

نص الحوار:.

 

* ما هي ذكرياتك مع مونديال 2002؟

لدي ذكريات جيدة في كأس العالم 2002، البداية كانت بالفوز على منتخب كبير مثل فرنسا، اللاعبين تنتظر هذه اللحظات لتقديم أداء جيد، استطاعنا الوصول حتى ربع النهائي ولكن كانت مباريات جيدة بالنسبة لنا كفريق.

 

*ما هو أغرب موقف واجهته في المونديال؟ 

لا يوجد، الغريب كان عندما قفزت في أحد المباريات وتعرضت للإصابة ظننت من الوهلة الأولى أن كأس العالم بالنسبة لي إنتهى وأنني سأجلس على مقاعد البدلاء، لكنني بعد ذلك شاركت في المباراة التالية وكان الأمر على مايرام فكان أشبه بالسحر.

*كيف ترى حظوظ السنغال في مونديال قطر؟ 

حظوظ السنغال كبيرة نحن أبطال أفريقيا، نمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، أليو سيسه مدرب جيد بعرف يلعب المباريات مباراة تلو أخرى، أتوقع أننا إذا أخذنا كل مباراة على حدة سنصل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

*كيف ترى غياب ساديو ماني عن السنغال في كأس العالم؟

بالتأكيد الجميع حزين على غياب ساديو ماني، نأمل أن تحافظ المجموعة على أدائها وتقديم مستوى جيد في البطولة.

*ما رأيك في إقامة كأس العالم في قطر؟

إقامة كأس العالم في قطر شيء إيجابي، أرى أن الأجواء رائعة وستساعد اللاعبين، كما أن إقامة البطولة في شهر نوفمبر وديسمبر جيد للاعبين من النواحي البدنية والفنية، قطر نظمت سوبر إفريقي من قبل بين الأهلي والرجاء، وكان التنظيم جيدا، بالنسبة لي الأمر جيد.

 

*من هو اللاعب الذي تتوقع أن يقدم أداءً جيدًا مع منتخب السنغال في المونديال؟

كنت أتوقع تألق ماني، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وخطة السنغال تعتمد عليه بشكل كبير، لكن نستطيع القول أن لدينا العديد من المواهب الجيدة في الفريق مثل إسماعيلا سار، أتمنى أن يستمر الفريق على نفس الأداء ويقدم أداء جيدا.

*أي فريق أفريقي تتوقع أن يتأهل إلى مراحل متقدمة من المونديال؟

أنا سنغالي، أتحيز لمنتخب بلادي لكنني يمكنني أن أقول أن السنغال هو أفضل أداء للفرق الإفريقية قبل بداية المونديال، نحن رأينا ذلك في بطولة أمم إفريقيا، بالتأكيد أتمنى تأهل بقية الفرق، لكن أرى أن موقف الكاميرون صعب في البطولة، وأتوقع تخطي المغرب والسنغال دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار القادمة.

*ماذا لو كان صلاح سنغاليا .. هل يمكنه مساعدة السنغال في الفوز بكأس العالم؟ 

أجاب ضاحكاً، بالتأكيد نعم، صلاح لاعب رائع، أسلوبه مختلف عن بقية اللاعبين في إفريقيا، لا أتخيل ذلك الأمر، لو حدث ذلك ثنائية صلاح وماني ستسجل العديد من الأهداف في المباراة الواحدة، بالتأكيد كنت أتمنى أن يصبح ذلك.

* أي فريق سترشحه للفوز بكأس العالم 2022 في قطر؟

دائماً هناك عدة فرق أقوياء جداً في المونديال، البرازيل يكون صعب جداً حالياً، والأرجنتين لديه ليونيل ميسي، البرتغال دائماً ما يقدم أداء مذهل في هذه البطولات، ألمانيا وبلجيكا جيدين جداً، فرنسا تمتلك بنزيما الأفضل في العالم، لكن أتمنى أن نشاهد كرة قدم جميلة، ثم أجاب ضاحكاً أتمنى منتخب السنغال يتأهل إلى نهائي المونديال كأول منتخب إفريقي يفعلها ومن ثم نرى من يفوز بالبطولة.

*من هو أفضل لاعب مصري لعبت ضده؟

منتخب مصر لديه العديد من اللاعبين الجيدين على مدار كل الأجيال من الصعب اختيار إسم محدد، لكن بالتأكيد فريق ملئ بالمواهب الجيدة.

* من هو لاعب جيل 2002 الذي يحتاجه المنتخب السنغالي حاليا في المونديال؟

كل جيل يختلف عن الجيل السابق، الجيل الحالي يعرفوا كيف يلعبون سوياً، بالتأكيد أي لاعب من اللاعبين السابقين يرغب في التواجد في مثل هذه الأجواء، وجود الحاج ضيوف سيصبح الفريق أكثر قوة بالتأكيد، فهو لاعب رائع وشخصية مختلفة، أتمنى لهذه المجموعة التوفيق في كأس العالم.

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