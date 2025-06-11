مصطفى شوبير: محمد صلاح غيّر عقلية اللاعب المصري نحو الاحترافية

قال مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، إن هناك فرقًا في عقلية اللاعب المصري والأجنبي في بعض الأحيان، لكنه شدد على أن عقلية اللاعب المصري تطورت كثيرًا في الآونة الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى النجم العالمي محمد صلاح.



وفي تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت"، قال شوبير ردًا على سؤال حول الفروقات بين العقلية المصرية والأجنبية في كرة القدم: “في بعض الأوقات نعم، وفي بعض الأوقات لا، ولكن أعتقد إن إحنا كمان على مستوى العقلية والاجتهاد تطورنا كثيرًا، والفضل يرجع لـ محمد صلاح، اللي الناس كلها بقت عايزة تبقى زيه”.

وأضاف شوبير أن تأثير صلاح امتد ليشمل الطموحات الشخصية للاعبين المصريين، و“كل الناس دلوقتي عايزة تبقى زي محمد صلاح، ويعرفوا ماذا يأكل؟ وكيف يتدرب؟، وعايزين أبناؤهم يلعبوا كرة القدم على عكس الماضي”.