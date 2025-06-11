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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

48 فريقا.. فيفا يدرس زيادة المشاركين في كأس العالم للأندية 2029

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
كريم عاطف

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع نطاق بطولة كأس العالم للأندية لتشمل 48 فريقا بدءا من نسخة عام 2029، وذلك بعد ضغوط متزايدة من أندية أوروبية كبرى لم تتمكن من التأهل للنسخة الحالية التي تضم 32 فريقًا. 

كأس العالم للأندية

وفقا لتقرير صحيفة "ذا جارديان"، فإن فيفا سيبدأ مشاورات رسمية بشأن هذا التوسيع بعد انتهاء بطولة 2025، التي تقام في الولايات المتحدة وتبلغ قيمة جوائزها مليار دولار أمريكي. 

النسخة الحالية من البطولة شهدت غياب أندية بارزة مثل برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأرسنال، مما دفع هذه الأندية للمطالبة بزيادة عدد المشاركين وتخفيف القيود المفروضة على عدد الفرق من كل دولة.

حاليا، يسمح بحد أقصى لفريقين من كل اتحاد وطني، مع بعض الاستثناءات مثل البرازيل التي تشارك بأربعة فرق والولايات المتحدة بثلاثة فرق، بسبب ظروف استثنائية.

على الرغم من التوقعات العالية، تواجه بطولة 2025 تحديات في جذب الجماهير، فالمباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي والأهلي المصري، المقررة في 14 يوليو على ملعب هارد روك في ميامي، شهدت بطءا في بيع التذاكر، مما دفع فيفا لتقديم عروض ترويجية، مثل تقديم أربع تذاكر مجانية مع كل تذكرة مشتراة، في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري.

الأهلي - كأس العالم للأندية

في المقابل، تحظى مباريات ريال مدريد بإقبال جماهيري كبير، حيث تم بيع جميع تذاكر مباراته الأولى ضد الهلال السعودي، وتباع تذاكر مبارياته الأخرى بأسعار مرتفعة في السوق الثانوية، مما يعكس شعبية النادي الإسباني في الولايات المتحدة. 

من جهة أخرى، أعربت بعض الجهات، مثل اتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" ورابطة الدوريات الأوروبية، عن قلقها من التوسيع المقترح، مشيرة إلى ضغوط الجدول الزمني وتأثيره على صحة اللاعبين، وقد قدمت هذه الجهات شكاوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، متهمة فيفا بعدم التشاور معها بشأن الجدول الزمني للبطولة.

من المتوقع أن تعقد مناقشات رسمية حول التوسيع المحتمل بعد انتهاء بطولة 2025، حيث يسعى فيفا لتحقيق توازن بين التوسع التجاري والحفاظ على جودة المنافسة وسلامة اللاعبين.

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية كأس العالم ريال مدريد

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