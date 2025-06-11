طاهر محمد طاهر: كولر ظلم أفشة.. وهذه خطتنا لمواجهة ميسي

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، عن تطلعاته الكبيرة خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، متحدثًا عن كواليس احتفالاته المثيرة، ورأيه في تعامل الجهاز الفني، وأصعب فترات مسيرته مع الفريق الأحمر.

تحدث طاهر عن أكثر الأمور التي كانت تزعجه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن ما يؤلمه حقًا هو ترويج أخبار غير دقيقة حول رحيله عن الفريق.

وقال:"الحديث المتكرر عن رحيلي لم يكن صحيحًا، وكان يؤثر على من حولي، لكنني فضّلت التركيز داخل الملعب، خاصة وأن قرار المشاركة يعود للمدرب والإدارة، والحمد لله شاركت بقوة الموسم الماضي".

وعن طقوسه الخاصة بعد تسجيل الأهداف، أوضح طاهر أن احتفالاته دائمًا ما تكون عفوية وغير مخطط لها، مشيرًا إلى أن ما حدث في مباراة فاركو مع زميله وسام أبو علي جاء بشكل تلقائي.

أما احتفاله الشهير بأغنية "سطلانة"، فقال إنه لم يكن يعرف بالأغنية قبل الاحتفال، إلا أن التفاعل الجماهيري الكبير فاجأه، ما زاد من أهمية اللحظة بالنسبة له.

وأبدى اللاعب استغرابه من قلة مشاركة زميله محمد مجدي "أفشة"، مؤكدًا أنه كان يقدم أداءً جيدًا كلما شارك، ولكن ظلمه كولر، وكان يستحق فرصًا أكبر.

كما أشار إلى أن المالي أليو ديانج أحد أبرز العناصر التي لم يكن يجب التفريط بها.

وحول مواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، أكد طاهر أن الفريق يملك فرصة كبيرة لتحقيق الفوز، خاصة في حال تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراة الافتتاحية. وأضاف مازحًا:

"قد نضع خطة لإيقاف ميسي بوجود حمدي فتحي في وجهه، وإن تجاوزه فسيصطدم بياسر إبراهيم".

تطرق طاهر إلى خسارة الأهلي أمام صن داونز، واصفًا المباراة بأنها كانت قوية، ولكن نتيجة الهدف كانت غريبة، ولو أُعيدت المباراة لما سُجل بنفس الطريقة، إلا أن الفريق تدارك الأمور سريعًا بعد ذلك، ونجح في التتويج بلقب الدوري.

أكد طاهر أن محمد هاني ومصطفى شوبير هما الأقرب له داخل الفريق، نظرًا لصراحتهما معه، إلى جانب زوجته وأقاربه الذين يمثلون دعمًا دائمًا له خارج الملعب.



وأضاف:"أحلم بتحقيق إنجاز تاريخي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وتسجيل أول أهدافي في البطولة، وأطمح لأكون هداف الدوري المحلي وأفضل لاعب في إفريقيا".

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

14 يونيو: الأهلي × إنتر ميامي (أمريكا)

19 يونيو: الأهلي × بالميراس (البرازيل)

23 يونيو: الأهلي × بورتو (البرتغال)

قائمة الأهلي المشاركة في البطولة:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أليو ديانج، زيزو.

وينضم وسام أبو علي إلى البعثة بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.