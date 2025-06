عمر مرموش يهدى قميصه إلى ويجز

شارك مطرب الراب “ويجز ”، جمهوره هدية خاصة من نجم منتخب مصر عمر مرموش .

وظهرت صورة الهدية خلال استورى له على موقع انستجرام، عبارة عن قميص كرة قدم يشبه قميص مانشستر سيتى يحمل توقيعه وإهداء بخط اليد كتب فيه: “For the best rapper in the world:”إلى أفضل رابر في العالم".

ليرد ويجز معلقا على الصورة “ أجمد شاب فى مصر بنفسه ”.

بدأ نادي مانشستر سيتي في وضع خططه لسوق الانتقالات الصيفي، بعد موسم محبط على الصعيد المحلي والقاري، إذ أنهى الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بالإضافة إلى خسارته نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي ظل استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وتنطلق في 14 يونيو الجاري، يسعى السيتي لتعزيز صفوفه بعدد من الصفقات المؤثرة، وضمن هذه التحركات، برز اسم المدافع الجزائري ريان آيت نوري كأحد الأهداف الرئيسية للفريق.