فلوس يوميا بدون مخاطر.. شهادات الادخار في البنوك

طرحت البنوك مؤخرا شهادات ادخارية بعوائد، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة في مايو الماضي بمقدار 100 نقطة أساس ، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.5%.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي البنوك للحفاظ على مدخرات العملاء، واستقطاب شرائح جديدة في ظل المتغيرات المتسارعة بأسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية.

ويشهد السوق المصرفي حاليا منافسة حادة بين البنوك لإطلاق شهادات ادخار متنوعة بعوائد ثابتة أو متغيرة، مما يوفر للعملاء بدائل متعددة تختلف من حيث دورية الصرف وفترة الاستثمار، بما يتلاءم مع الاحتياجات المالية المختلفة للمودعين.

فلوس

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

يعد البنك الأهلي المصري من أوائل المؤسسات المصرفية التي سارعت إلى تعويض عملائها بعد وقف شهادة 27%، عبر طرح أدوات ادخارية جديدة أبرزها:

الشهادة البلاتينية الثلاثية (عائد متغير):

عائد سنوي 24.5%

دورية صرف كل 3 أشهر

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

حساب “إكسترا توفير”:

عائد سنوي 20%

يتيح مرونة في الإيداع والسحب

متاح للأفراد بدءا من سن 21 عاما.

شهادات بنك مصر 2025

بنك مصر أيضا واصل جذب المودعين بمنتجات ادخارية جديدة تقدم حلولا مرنة وعوائد مغرية، منها:

شهادة “يوماتي” الثلاثية:

عائد سنوي 23.75%

صرف العائد يوميا

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

حساب “سوبر كاش” للتوفير:

عائد يبدأ من 14% ويصل إلى 18.5% سنويا

دورية صرف شهري أو ربع سنوي حسب رغبة العميل

شهادات بنك القاهرة 2025

انضم بنك القاهرة للمنافسة عبر طرح باقة متميزة من شهادات الادخار، تلبي احتياجات فئات متعددة، ومنها:

شهادة “بريمو” الثلاثية:

عائد سنوي 22.5%

صرف شهري أو ربع سنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

حساب “ميجا بلس” للتوفير:

عائد تصاعدي يصل إلى 22% سنويا

مزايا إلكترونية شاملة وسهولة في المعاملات

مناسب لمختلف شرائح العملاء

شهادات بنك التعمير والإسكان 2025

طرح بنك التعمير والإسكان حسابات ادخارية مميزة للعملاء الباحثين عن عوائد مرتفعة وخدمات مصرفية متميزة:

حساب “رويال” للتوفير:

عائد يصل إلى 22% سنويا

مخصص للعملاء المميزين

يتضمن باقة مزايا إضافية على المعاملات البنكية

دليلك لاختيار الشهادة الأنسب

عند المفاضلة بين شهادات الادخار المتوفرة في السوق، ينصح الخبراء الماليون بمراعاة عدد من العوامل المؤثرة، تشمل:

دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي)

نوع العائد (ثابت أو متغير)

المدة الزمنية للشهادة وإمكانية كسرها قبل موعدها

الحد الأدنى لقيمة الشراء

المزايا الإضافية المرتبطة بالحسابات المصرفية

