قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: تسليم مبنى وحدة طب الأسرة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة

مبنى وحدة طب الأسرة
مبنى وحدة طب الأسرة
آية الجارحي

قال وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إنه في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصحة والسكان، تم تسليم مبنى وحدة طب الأسرة رقم 1 بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى اللجنة المشكلة من الإدارة الصحية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وذلك تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة. 

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تكثيف الأعمال بمشروعات المباني الخدمية اللازمة بالمدن الجديدة، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها لخدمة المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحقق جودة الحياة.

وأضاف الشربيني، أن منطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، تضم العديد من المباني والأنشطة الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها وتشغيلها، ومنها المباني والخدمات التعليمية والصحية والأمنية والترفيهية والأسواق التجارية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم التسليم بحضور المهندسة أمل ممدوح والمهندس محمود مراد، نائبي رئيس الجهاز، حيث أشادت اللجنة المختصة بجودة التشطيبات وجاهزية المبنى الفنية والمعمارية، ما يعكس حرص الجهاز على تنفيذ أعلى معايير الجودة في المشروعات الخدمية.

وأشار "عبدالمقصود" إلى أن جهاز المدينة انتهى بالفعل من تنفيذ 4 وحدات صحية أخرى، بالإضافة إلى 2 حضانة، و2 مدرسة للتعليم الأساسي، وجارٍ حالياً استكمال أعمال التجهيز والتنسيق لتسليم هذه المنشآت إلى الجهات المعنية من الوزارات الخدمية المختصة، في إطار دعم البنية التحتية والخدمات المتكاملة لسكان مدينة أكتوبر الجديدة.

وزارة الإسكان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منطقة غرب المطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير العذراء بدرنكة

عدم اصطحاب الطبلة والمواقد .. تعرف على أبرز تعليمات أسقف أسيوط قبل احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكه

قوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمانه

انتشال جثة شاب غرق في ترعة محلة أبوعلي بالغربية ..صور

صورة ارشيفية

بني سويف: ضبط مخالفات تموينية بالمخابز والمحلات ومواد بترولية وسلع فاسدة

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد