كأنها توأم.. ابنة شيريهان تخطف الأنظار في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة شيريهان بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء عائلية مميزة، ونشرت صورة للابنة خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ابنة شيريهان مرتدية فستانًا أسود أنيقًا منفوشًا بستايل بسيط كلاسيكي، زُين بحزام من الساتان عند الخصر، أبرز أنوثتها وبراءتها في الوقت نفسه. واكتملت الإطلالة بحذاء أسود بكعب متوسط ورباط حول الكاحل، في تنسيق أنيق ومتناسق.

واعتمدت تسريحة شعر ناعمة، حيث تركت خصلاتها الطويلة منسدلة على كتفيها، مع مكياج بسيط أبرز ملامحها الطبيعية، مما زاد من جمال الإطلالة وبساطتها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مشيدين بجمالها الذي ورثته من والدتها شيريهان، وأناقتها اللافتة رغم صغر سنها.