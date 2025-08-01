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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| تسليم 2593 مشروع تمكين اقتصادي.. نموذج محاكاة لتجربة إخلاء مبنى الديوان العام.. وانطلاق قافلة بيطرية مجانية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 31/7/2025 أحداثا متنوعة. 

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع محطة رفع صرف صحى الرغامة البلد بمركز كوم أمبو، والذى يأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

https://www.elbalad.news/6651766

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لمجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس " محافظات وأقاليم " بالكفور بمدينة كوم أمبو ، والذى تم الإنتهاء من إنشاؤه بنسبة 100% على مساحة 11 ألف و 770 م2 ، ليستوعب 190 سيارة سيرفيس. 

كما تفقد محافظ أسوان المسجد الملحق بمجمع المواقف والذى أقيم على مساحة 100 م2 ، ليستوعب 100 مصلى حيث تم تجهيزه وفرشة. 

https://www.elbalad.news/6651800

جهود متنوعة

 

نفذت محافظة أسوان نموذج محاكاة لتجربة عملية لإخلاء مبنى الديوان العام ، بمتابعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لنتائج التجربة العملية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبمشاركة اللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

ويأتى ذلك في خطوة إستباقية من محافظة أسوان للإستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وخاصة الحرائق من خلال نشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات " حال وقوعها ". 

https://www.elbalad.news/6652128

نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان القافلة البيطرية العلاجية المجانية للحيوانات والدواجن على مدار يومين داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة ". 

تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وفى ظل الجهود المكثفة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، مع خدمة المربين ضمن مبادرة " الصحة الواحدة ". 

https://www.elbalad.news/6652122

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن بدء تلقى طلبات الترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وفقًا للقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، وبما يعزز معايير الحوكمة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالى.

https://www.elbalad.news/6652137

سلمت جمعية الأورمان 2593 مشروع تمكين اقتصادى متمثل فى محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة بقرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان ، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى .

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً. 

https://www.elbalad.news/6652145

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