محافظ أسوان يتفقد مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس بكوم أمبو

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لمجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس " محافظات وأقاليم " بالكفور بمدينة كوم أمبو ، والذى تم الإنتهاء من إنشاؤه بنسبة 100% على مساحة 11 ألف و 770 م2 ، ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.

كما تفقد محافظ أسوان المسجد الملحق بمجمع المواقف والذى أقيم على مساحة 100 م2 ، ليستوعب 100 مصلى حيث تم تجهيزه وفرشة.

وإستمع الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وطه حسين رئيس المدينة من مسئولى المشروع عن مكونات الموقف الذى يضم منطقة للخدمات تشمل 16 محل تجارى وكافتيريا و2 مكتب إدارى ، ويأتى إنشاؤه ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

جولة تفقدية

وشدد محافظ أسوان على سرعة الإنتهاء من إجراءات التسليم النهائى من الهيئة الهندسية إلى الوحدة المحلية حيث شهد الموقف تنفيذ أعمال الرصف والدهانات والكهرباء والمياه ، وذلك بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه ليتم تشغيله وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة منه لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة بقرى شرق كوم أمبو.

وأوضح المحافظ بأن إنشاء هذا الموقف يتكامل مع إفتتاح وتشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس بما يساهم فى خدمة أكثر من 150 ألف نسمة من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة حيث تم تشغيله فى نوفمبر الماضى ، ويأتى ذلك وفقاً للنهج الجديد الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليلمس المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة خلال الفترة الحالية .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع محطة رفع صرف صحى الرغامة البلد بمركز كوم أمبو ، والذى يأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وخلال جولته داخل مكونات المحطة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وطه حسين رئيس المدينة ، كلف الدكتور إسماعيل كمال بسرعة إنتهاء إجراءات التسليم النهائى ، ليعقب ذلك خلال 10 أيام بدء تجارب التشغيل التجريبى تمهيداً لدخولها الخدمة بشكل كامل ، وخاصة أنه تم إنهاء 90 ٪ من الوصلات المنزلية بالقرية .