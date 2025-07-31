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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان فى24 ساعة.. جولةبمستشفى كوم أمبو.. ونشر الوقاية من الحرائق

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق:  30/7/2025 احداث متنوعة. 

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى، وذلك لمتابعة أسلوب العمل ومستوى الأداء داخل الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شهدت التشغيل الرسمى لها فى بداية يوليو الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

رافق المحافظ في الجولة؛ اللواء ياسر عبد الشافى، معاون المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد أبو دوح، مدير المستشفى ، وطه حسين رئيس المدينة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال ضرورة مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المدرجة بالمنظومة الجديدة، والتى شهدت تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة العناصر من الكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض، فضلاً عما شهدته من تطوير وتجميل ورفع كفاءة لتصبح جاهزة لخدمة المواطن الأسوانى على الوجه الأكمل.

https://www.elbalad.news/6650597

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية الكفور بمركز كوم أمبو ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة.

يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية.

ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

https://www.elbalad.news/6650620

جهود متنوعة 

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية وذلك فى ظل التنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان .

وحضر اللقاء نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات. 

حيث تم مناقشة المقترح الخاص بالتطوير المؤسسى للهيكل الإدارى داخل الديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والمدن وذلك بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة ، وبما يتوائم مع رؤية مصر 2030 ، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الإهتمام ببناء الإنسان.

https://www.elbalad.news/6650664

قامت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بعقد اجتماع برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح مدير المديرية حيث تم نقل تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن التأكيد على التزام كافة الجهات والهيئات والشركات الحكومية باشتراطات وضوابط الحماية المدنية بالمبانى والمنشآت لتأمينها ضد الحرائق ، مع وضع خطط الإخلاء فى حالة الطوارئ تتضمن الأهداف والواجبات المتعلقة بالمنشأة وأنظمة الوقاية والحماية الداخلية ، وكيفية مواجهة الأخطار .

وأشار مدير مديرية التنظيم والإدارة بأنه تم تشكيل فرق الطوارئ داخل مبنى المديرية ، والتى تتكون من لجنة السلامة العامة ، وتختص بالإشراف وتنفيذ برامج التدريب ، وعقد الدورات اللازمة ، وكذا تفقد أجهزة الوقاية والحماية الذاتية وصيانتها وإعداد اللوحات الإرشادية ونشر التوعية بين العاملين ، فضلاً عن التنسيق مع الدفاع المدنى عند وقوع أى أحداث طارئة داخل المبنى والإشراف التام على إخلاء القوى البشرية من المبنى فى حالة وقوع أى حادث إلى ساحة الإخلاء .

https://www.elbalad.news/6650836

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