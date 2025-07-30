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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع للتنظيم والإدارة بأسوان لنشر إرشادات الحماية والوقاية من الحرائق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بعقد اجتماع برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح مدير المديرية حيث تم نقل تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن التأكيد على التزام كافة الجهات والهيئات والشركات الحكومية باشتراطات وضوابط الحماية المدنية بالمبانى والمنشآت لتأمينها ضد الحرائق ، مع وضع خطط الإخلاء فى حالة الطوارئ تتضمن الأهداف والواجبات المتعلقة بالمنشأة وأنظمة الوقاية والحماية الداخلية ، وكيفية مواجهة الأخطار .

وأشار مدير مديرية التنظيم والإدارة بأنه تم تشكيل فرق الطوارئ داخل مبنى المديرية ، والتى تتكون من لجنة السلامة العامة ، وتختص بالإشراف وتنفيذ برامج التدريب ، وعقد الدورات اللازمة ، وكذا تفقد أجهزة الوقاية والحماية الذاتية وصيانتها وإعداد اللوحات الإرشادية ونشر التوعية بين العاملين ، فضلاً عن التنسيق مع الدفاع المدنى عند وقوع أى أحداث طارئة داخل المبنى والإشراف التام على إخلاء القوى البشرية من المبنى فى حالة وقوع أى حادث إلى ساحة الإخلاء .

تأمين ضد الحرائق

ولفت إلى أنه يوجد أيضاً دور لفريق الإنقاذ ، والذى يختص بإنقاذ المصابين جراء أى حادث وإزالة العوائق فى حالة وجودها ، والإلمام التام بأعمال الإنقاذ واستخدام المعدات المتوفرة بالمبنى ، بالإضافة إلى المساعدة فى أعمال الإطفاء والاسعاف ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة التخلص من أى تشوينات وإزالة أى مواد قابلة للاشتعال ولصق الملصقات الخاصة بالحماية  ، ومواجهة مخاطر الحريق .

ويأتي ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي بشأن نشر إرشادات الحماية والوقاية من الحرائق داخل المنشآت والمباني المختلفة .

فيما التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات.

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