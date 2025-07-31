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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة بيطرية مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية وخدمة المربين بقرى أسوان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان القافلة البيطرية العلاجية المجانية للحيوانات والدواجن على مدار يومين داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة ". 

تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وفى ظل الجهود المكثفة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، مع خدمة المربين ضمن مبادرة " الصحة الواحدة ". 

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكي مدير مديرية الطب البيطري بأنه بناء على تكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ومتابعة الدكتور حامد موسى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تم تنفيذ القافلة البيطرية بقرى العدوة والرغامة البلد بمركز كوم أمبو ، ونجع العرب بمركز دراو وذلك بالتنسيق مع الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان ، وإحدى الشركات المتخصصة فى الأدوية البيطرية .

قافلة بيطرية

ولفت إلى أن القافلة إستهدفت إجراء الكشف والعلاج المجانى للحيوانات والدواب والدواجن ، وتشخيص الحمل وعلاج العقم ، مع مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وذلك وسط إقبال ملحوظ من أهالى هذه القرى الذين قدموا شكرهم للجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية ووقايتها من أى أمراض وبائية.

نفذت محافظة أسوان نموذج محاكاة لتجربة عملية لإخلاء مبنى الديوان العام ، بمتابعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لنتائج التجربة العملية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبمشاركة اللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

ويأتى ذلك في خطوة إستباقية من محافظة أسوان للإستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وخاصة الحرائق من خلال نشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات " حال وقوعها ". 

وقد بدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث تمت عملية إخلاء المبنى من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال المخارج والأبواب الرئيسية ، وأيضاً المخارج المخصصة لحالات الطوارئ ، وعقب ذلك تم النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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