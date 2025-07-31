تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة إخلاء لمواجهة الحرائق بمبنى ديوان عام محافظة أسوان

نفذت محافظة أسوان نموذج محاكاة لتجربة عملية لإخلاء مبنى الديوان العام ، بمتابعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لنتائج التجربة العملية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبمشاركة اللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويأتى ذلك في خطوة إستباقية من محافظة أسوان للإستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وخاصة الحرائق من خلال نشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات " حال وقوعها ".

وقد بدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث تمت عملية إخلاء المبنى من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال المخارج والأبواب الرئيسية ، وأيضاً المخارج المخصصة لحالات الطوارئ ، وعقب ذلك تم النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى.

خطوة إستباقية

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بمشروع التدريب العملى على الإخلاء وسرعة تجاوب العاملين والمواطنين معه ، لأنه يستهدف رفع درجة الإستعداد ، وتحقيق أقصى درجات الأمان في مجابهة الحرائق والأزمات الطارئة بالإمكانيات المتاحة ، وخاصة فى ظل المتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المشروع التدريبى شمل أيضاً إخلاء عدد من المبانى والمنشآت الحكومية والغير حكومية ، لأنها من الضروريات المهمة التى تساعد فى توفير بيئة آمنة ، وتقلل من فرص إصابة العاملين والمواطنين في حالة الطوارئ وتزيد من الوعى لديهم .

نفذت مديرية الطب البيطرى بأسوان بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان القافلة البيطرية العلاجية المجانية للحيوانات والدواجن على مدار يومين داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وفى ظل الجهود المكثفة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، مع خدمة المربين ضمن مبادرة " الصحة الواحدة ".