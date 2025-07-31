جامعة أسوان تختتم فعاليات "أكاديمية الأبطال الخارقين" للفئات الشابة

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم بمقر كلية الهندسة،ختام فعاليات الأسبوع الثالث والأخير من أكاديمية الأبطال الخارقين، والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ،لفئة الشباب من عمر 14 إلى 17 عامًا، بهدف تنمية وعيهم بالتحديات التكنولوجية والمخاطر الرقمية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، علي ان جامعة أسوان تضع على عاتقها مسؤولية إعداد جيل رقمي واعٍ ومحصن ضد الهجمات السيبرانية، عبر برامج تدريبية تواكب التطورات المتسارعة في العالم الرقمي وتزرع بذور الوعي والتمكين لدى النشء.

وشهدت الدورة تطورًا ملحوظًا في المحتوى التدريبي ليواكب قدرات الفئة العمرية المستهدفة، حيث شملت محاورها كالتالي ،أساسيات الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية،التمييز بين الروابط الآمنة و المزيفة.

وأيضاً التعرف على أنواع الفيروسات، خاصة فيروس الفدية،فهم أنماط الهجمات الإلكترونية وطرق الوقاية منها،التوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وسبل التعامل الآمن معها،التوجيه نحو مصادر معتمدة لمن يرغب في استكمال دراسة الأمن السيبراني والتخصص فيه.

أكاديمية الأبطال الخارقين



كما أشرف على التدريب نخبة من المهندسين المتخصصين ،م. مهدي جبريل، م. هشام أحمد ،م. كيرولس مكرم، الذين قدّموا نماذج تطبيقية ومهارات تفاعلية عززت من قدرة المشاركين على مواجهة التحديات الرقمية بثقة واحترافية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وجامعة أسوان لنشر الثقافة الرقمية، من اجل ترسيخ مفاهيم الأمن المعلوماتي بين الأجيال الجديدة.

أعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن بدء تلقي طلبات الترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وفقًا للقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، وبما يعزز معايير الحوكمة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي.