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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة داخل الوحدات والمراكز

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة لمديرى المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة.

وشملت القرارات تجديد تكليف كل من : الدكتور محمد سعيد مستشارا لرئيس الجامعة للشئون الهندسية والمتابعة الفنية للمشروعات الإنشائية والأعمال الهندسية بالمستشفيات ، والدكتور إبراهيم راجح مشرفا عاما علي مركز إعداد القادة ومدير تنفيذيا لوحدة الأزمات والكوارث ، والدكتور حازم عليوة مديرًا أكاديميًا لمقر الجامعة بالعبور ، والدكتورة نجلاء فكري عبد الحميد مديرا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، والدكتور محمد غانم مديرا لمركز ضمان الجودة والاعتماد.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة تجديد تكليف الكاتب الصحفى إبراهيم جودة للعمل مسئولاً إعلامياً بالجامعة ومشرفا على المكتب الإعلامي بالجامعة ، والدكتورة فاطمة عبدالوهاب مديراً للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة ، والدكتور سيد عبدالونيس مشرفا عاما على المدن الجامعية ، والدكتور محمد عبدالفتاح مديراً لمركز الاختبارات المركزية الالكترونية ، والدكتورة عزة عبدالله مديراً لمركز القياس والتقويم.

وشملت القرارات أيضا تجديد تكليف الدكتور محمود عبد الغفار مديرا لوحدة مشروعات التطوير بالجامعة ، والدكتور عادل نبيل مديرا لوحدة المكتبة الرقمية ، والدكتور ايهاب سعد مديرا لوحدة التعلم الإلكترونى ، وكذلك تكليف الدكتورة منى نصر مديرا تنفيذيا لمركز رعاية الموهوبين والمبدعين ، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز اعداد القادة بالجامعة ، والدكتور مينا سمير نائب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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