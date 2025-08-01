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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة سعيد صالح تحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

ابنة سعيد صالح تحيي ذكري ميلاده بكلمات مؤثرة
ابنة سعيد صالح تحيي ذكري ميلاده بكلمات مؤثرة
أوركيد سامي

أحيت ابنة الفنان الراحل سعيد صالح ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة.

وكتبت هند سعيد صالح عبر صفحتها  على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

"امبارح كان ذكرى ميلاد بابا الـ ٨٥ .. والنهاردة ذكرى وفاة بابا الـ ١١.. ١١ سنة معرفش عدوا ازاى .. عدوا بفضل ربنا وكرمه ونعمه عليا انى أعيش وأتعايش .. عدوا بإنى شايفة نسخة مصغرة من بابا شكل وموضوع وكوميديا وحتى النظرات معايا فى البيت اسمه سليم ( ابنى ) .. عدوا بحنية وطيبة كلام الناس عن بابا .. كلام الناس اللى دايما بيهدينى وبيحسسنى إن سعيد صالح ده مش بتاعك لوحدك .. إحنا لينا فيه زيك ويمكن أكتر
حقيقى بحس بحزن وحب الناس فى الپوستس اللى بتتكتب عنه سواء فى عيد ميلاده أو ذكراه
أو فجأة من غير أى تواريخ وأحداث..
ناس أعرفها ناس معرفهاش بشوف كلامها عنه صدفة
وبصدق كلامها لأنه طالع من القلب فبفرح .. وبحمد ربنا على نعمة أنعم بيها عليا لوحدى .. إنى بنت #سعيد_صالح 
بس السنة دى كانت من أصعب السنين 
يمكن عشان الظروف النفسية الصعبة اللى لسة بمر بيها بسبب مشكلة جوزى اللى اتكلمت عنها من فترة ولسة قائمة.. 

يمكن عشان سنة ٢٠١٤ عيد ميلاد بابا كان خميس ووفاته كانت جمعة .. فتفاصيل كل حاجة مؤلمة حصلت السنة دى بتتعاد تانى قدامى، بس كله بيعدى وهيعدى الحمد والشكر لله..  
من فضلكم زى ما بتحبوا بابا وبتدعوله من قلبكم ادعولى لأنى فى أمس الحاجة للدعاء 
شكرا.

وُلِد سعيد صالح  في 31 يوليو 1940 بقرية مجيريا في محافظة المنوفية، وكان خريج كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1960. 

بدأ مسيرته الفنية بعد اكتشافه من الفنان حسن يوسف، حيث قدمه في مسرح التلفزيون من خلال مسرحية “هالو شلبي” ثم كانت الانطلاقة الحقيقية في “مدرسة المشاغبين” عام 1973، ليشارك بعدها في أكثر من 300 مسرحية، من أبرزها: العيال كبرت، كعبلون، نحن نشكر الظروف، كرنب زبادي، حلو الكلام، غراميات عفيفي، وسري جدا جدا.

كما قدّم حوالي 500 فيلم، وقال ذات مرة في تصريح: “إذا أنتجت السينما المصرية 1500 فيلم، نصيبي منها الثلث”.

ومن أشهر أفلامه: "سلام يا صاحبي، القط أصله أسد، درب اللبانة، الهلفوت، على باب الوزير، المشبوه، 424، وغيرها.

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