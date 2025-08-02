قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة الإيرانية: هناك تعقيدات في الحوار النووي مع الدول الأوروبية

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني
قسم الخارجي

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم السبت أن الحوار مع الدول الأوروبية يمر بتعقيدات حول البرنامج النووي الإيراني. 

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو "تباحث وتبادل آراء" حول الملف النووي، لكنه يواجه ظروفاً معقدة.

وقالت مهاجراني: "إن إيران لم تكن يوماً ما عقبة أمام الحوار مع الدول الأوروبية في مختلف القضايا"، في إشارة إلى الجولات الخمس من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي إيران والولايات المتحدة.

وأضافت: "ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو تبادل للآراء بشأن الملف النووي، ولكن هذا الملف يمرّ بظروف معقدة."

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أنّ “التفاوض، بمعناه المتعارف أي السعي نحو اتفاق مع أوروبا، لا يجري في الوقت الراهن، بل إنّ معظم الحوارات تركز على تبادل وجهات النظر.”

الحكومة الإيرانية الحوار النووي الدول الأوروبية البرنامج النووي الإيراني فاطمة مهاجراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون

نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بإيبارشية البحيرة .. صور

مكرسات

رسامة 6 قمامصة ومكرسة جُدد بإيبارشية ديرمواس

الزراعة

شهر الحصاد| أهم المحاصيل الزراعية بشهر أغسطس .. ونصائح ذهبية لزراعتها

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد