الحكومة الإيرانية: هناك تعقيدات في الحوار النووي مع الدول الأوروبية

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم السبت أن الحوار مع الدول الأوروبية يمر بتعقيدات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو "تباحث وتبادل آراء" حول الملف النووي، لكنه يواجه ظروفاً معقدة.

وقالت مهاجراني: "إن إيران لم تكن يوماً ما عقبة أمام الحوار مع الدول الأوروبية في مختلف القضايا"، في إشارة إلى الجولات الخمس من المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي إيران والولايات المتحدة.

وأضافت: "ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو تبادل للآراء بشأن الملف النووي، ولكن هذا الملف يمرّ بظروف معقدة."

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أنّ “التفاوض، بمعناه المتعارف أي السعي نحو اتفاق مع أوروبا، لا يجري في الوقت الراهن، بل إنّ معظم الحوارات تركز على تبادل وجهات النظر.”