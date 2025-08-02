استمرار تلقي طلبات الانضمام لبرنامج تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبي المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الأوتوبيسات والنقل الثقيل، تحت شعار "سائق واعٍ لطريق آمن"، وذلك حتى بدء تنفيذ البرنامج التدريبي بمركز تدريب السائقين التابع للشركة يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ووزارة النقل، باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البري وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوي المهم.

وفي هذا الإطار.. أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، يأتي في إطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري.



وقال إن إطلاق هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين وتدريب سائقي الأوتوبيسات والنقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق، وتقليل معدلات الحوادث، ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري، بالإضافة إلى إتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل.. داعيا الشباب من أصحاب المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عليا) الراغبين في العمل كسائقين للأوتوبيسات والشاحنات للانضمام لهذا البرنامج، والاستفادة من المميزات العديدة التي يتضمنها.



وأشار كامل الوزير إلى أن البرنامج التدريبي يتميز بأنه مجاني بالكامل دون أي رسوم، ويتم من خلاله منح المتدرب شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مع توفير فرص للمتدربين للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شركة أوتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة - شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة - شركة الاتحاد العربي للنقل البري(سوبر جيت) - شركة أكتا للنقل الجماعي - الشركة المصرية للأوتوبيس الترددي - شركة تاكسي العاصمة - شركة النيل لنقل البضائع)، وذلك بمرتبات مجزية بعد اجتياز البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية وفق منهج متكامل يشتمل على قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور، والصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال، إلى جانب مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية.



وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تحرص على تقديم البرنامج التدريبي على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين.

وأشارت وزارة النقل إلى أن التسجيل بالبرنامج التدريبي المجاني، والذي سيعقد بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، يكون من خلال الاتصال على رقم 01003756385، لافتة إلى أن أولوية الاشتراك بالبرنامج ستكون بأسبقية التسجيل.

