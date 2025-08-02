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التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام
العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته في الجيزة.

حيث أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة الي أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بعثرة في محتويات الشقة كما تم التأكد من سلامة النوافذ والأبواب وعدم وجود ثمة دلائل على جريمة.

عم الفنانة أنغام 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عثرت على جثة عم الفنانة انغام داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة وانتقلت المباحث لموقع البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه داخل شقة بأحد العقارات وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية ان الجثمان خاص ب عم الفنانة أنغام الذي يعيش بمفرده داخل شقته في العقار وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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