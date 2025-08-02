كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

كسوف الشمس أحدث جدلا واسعا بين جموع جمهور السوشيال ميديا ،ليكون حديث الساعة ويفتح كثير من أبواب التساؤلات حول حقيقة حدوث كسوف للشمس .



أوضحت تقارير دولية أن كسوف الشمس ،سيحدث اليوم السبت 2 أغسطس 2027 العام القادم ، ليشهدة عدد من الدول ،ووفقا للتقارير يطلق عليه كسوف القرن الواحد والعشرين ، شكل كسوف كلي للشمس يستمر 6 دقائق و23 ثانية.

كسوف الشمس



أفادت التقارير ، أن “كسوف القرن” من المتوقع أن يغطي شريطا عرضه حوالي 260 كيلومترا وطوله أكثر من 15 ألف كيلومتر، سيمر بـ 11 دولة ومنطقة هي إسبانيا وجبل طارق، والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن والصومال.

أشارت إلى ،أن ستطول فترة “كسوف القرن” في عام 2027 بسبب عوامل فلكية محددة، منها موقع الأرض بالنسبة للشمس، وموقع القمر بالنسبة للأرض، إضافة إلى مرور مسار الكسوف بالقرب من خط الاستواء، حيث يتحرك ظل القمر على الأرض ببطء أكبر.

يذكر أن شهد العام 2025 كسوفا جزئيا في 29 مارس، رُصد في غرب وشمال أوروبا وفي شمال شرقها، وفي شمال غرب روسيا، وشمال شرق أمريكا الشمالية، وشمال غرب أفريقيا، وفي المنطقة الشمالية من المحيط الأطلسي، وفي جرينلاند، وفي الجزء الشمالي من القطب المواجه لشمال غرب روسيا وأوروبا والمحيط الأطلسي.

