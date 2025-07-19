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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

اطول كسوف شمسى
اطول كسوف شمسى
إيمان عبد اللطيف

في ظاهرة فلكية نادرة تحدث على مستوى العالم، تستعد 10 دول عربية لاستقبال كسوف الشمس الكلي في عام 2027، وهو حدث يتوقع أن يتحوّل فيه سماء الظهيرة إلى عتمة كاملة، حيث سيظهر الليل فجأة وسط النهار.

هذا الكسوف يعدّ واحدًا من أطول الكسوفات الكلية في القرن الحادي والعشرين، حيث يمتد لما يزيد عن ست دقائق في ذروته.. فما تفاصيل هذه الظاهرة؟

من المقرر أن يشهد العالم يوم السبت، 2 أغسطس 2027، واحدة من أندر الظواهر الفلكية المترقبة. ستكون هذه الظاهرة مرئية لسكان مختلف المناطق على الأرض، وبالخصوص في مصر، حيث سيتسنى لهم رؤية الحدث بوضوح.

يتميز هذا الكسوف بأنه يعتمد على موقع القمر، حيث سيكون في أقرب نقطة له من الأرض، مما يزيد من مدته وتوضيحه عند عبوره فوق خط الاستواء.

يمتد مسار الكسوف عبر العديد من الدول، حيث يبدأ من فوق المحيط الأطلسي، ثم يعبر مضيق جبل طارق وما بين جنوب إسبانيا. بعد ذلك، يتوجه إلى شمال إفريقيا، حيث يعبر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا ومصر، في حين يمتد لاحقًا إلى السودان، السعودية، اليمن، الصومال، قبل أن يصل إلى المحيط الهندي.

العرض الكلي للكسوف سيكون بعرض نحو 170 ميلًا (حوالي 270 كم)، مما يعني أن ملايين الأشخاص سيكون لديهم فرصة لرؤية هذه الظاهرة فلكيًا.

في المملكة العربية السعودية، سيمر الكسوف فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة، بينما ستشهد المناطق الجنوبية من إيطاليا وجزيرة لامبيدوزا الكسوف بشكل جزئي.

كسوف الشمس الاقصر

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