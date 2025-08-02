محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي .. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، ميدانيًا أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي بميدان الملك عبدالله بشرق مدينة كفر الشيخ، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة لطبيعتها.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات شركة ترانس جاز.

وفي سياق متصل، ناشدت شركة ترانس جاس، أبناء مدينة كفر الشيخ وضواحيها، بضرورة التوقف عن استخدام الغاز الطبيعي في الوقت الحالي ولمدة 12 ساعة، حتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، الثاني من أغسطس، وذلك نظرًا لإجراء أعمال صيانة طارئة بأحد خطوط الغاز الطبيعي، وحرصًا على سلامتكم.

وأكدت الشركة، خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسؤوليتها الوطنية لضمان استمرار تقديم الخدمة بأعلى معايير الأمان والجودة وأنها تعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا التوقف المؤقت، راجيةً من المواطنين التعاون والالتزام حتى انتهاء أعمال الإصلاح الجارية وعودة التشغيل إلى طبيعته.

واختتم البيان: ويمكنكم الاتصال في حالة الطوارئ على الخط الساخن 129. حفظكم الله، وسلامتكم دائمًا في المقام الأول. شاكرين حسن تفهمكم وتعاونكم.