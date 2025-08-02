لأعمال الصيانة .. توقف مؤقت للغاز الطبيعي في كفر الشيخ

ناشدت شركة ترانس جاس، أبناء مدينة كفر الشيخ وضواحيها، بضرورة التوقف عن استخدام الغاز الطبيعي في الوقت الحالي ولمدة 12 ساعة، حتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، الثاني من أغسطس، وذلك نظرًا لإجراء أعمال صيانة طارئة بأحد خطوط الغاز الطبيعي، وحرصًا على سلامتكم.

وأكدت الشركة، خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، أن هذا الإجراء يأتي ضمن مسؤوليتها الوطنية لضمان استمرار تقديم الخدمة بأعلى معايير الأمان والجودة وأنها تعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا التوقف المؤقت، راجيةً من المواطنين التعاون والالتزام حتى انتهاء أعمال الإصلاح الجارية وعودة التشغيل إلى طبيعته.

واختتم البيان: ويمكنكم الاتصال في حالة الطوارئ على الخط الساخن 129. حفظكم الله، وسلامتكم دائمًا في المقام الأول. شاكرين حسن تفهمكم وتعاونكم.